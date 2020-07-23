Сегодня на минимальном расстоянии от Земли пройдет самая яркая за последние семь лет комета NEOWISE.

Она будет находиться в 103 млн км от нашей планеты. Как передает РИА со ссылкой на Московский планетарий, небесное тело можно увидеть на вечернем небе и в первую половину ночи между Капеллой (самой яркой звездой созвездия Возничий) и Большой Медведицей с помощью любого оптического прибора, например, бинокля.
2020-07-23T04:13:45+03:00
2020-07-23T04:13:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680759-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:13, 23 июля 2020
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