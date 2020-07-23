Палата представителей США поддержала демонтаж всех статуй конфедератов в Капитолии.

Теперь законопроект отправляется в Сенат. Если сенаторы и одобрят данный законопроект, то на него может наложить вето президент США Дональд Трамп. Он уже пригрозил заблокировать

оборонный бюджет на следующий финансовый год, если из него, как минимум, не уберут пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации времен Гражданской войны в США