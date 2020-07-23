Администрация США в течение суток решит вопрос ношения масок в госучреждениях.

Это пообещал американский президент Дональд Трамп. Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила, что в американской столице ношение защитных масок при выходе из дома становится обязательным. Но это распоряжение не относится к федеральным учреждениям, которые располагаются на территории города.
2020-07-23T04:11:10+03:00
2020-07-23T04:11:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 23 июля 2020
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