На Камчатке спасатели обнаружили тело альпиниста, которого пытались спасти с начала июля.

Как передает ТАСС, тело обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка. 6 июля в службу спасения позвонил турист и сообщил, что у его товарища при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги, он потерял сознание. Спасатели тогда не смогли подняться на вершину из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада. Посадить вертолет у кратера вулкана тоже не получилось, и поисково-спасательная операция была приостановлена
2020-07-23T04:10:04+03:00
2020-07-23T04:10:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 23 июля 2020
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