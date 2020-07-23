На Камчатке спасатели обнаружили тело альпиниста, которого пытались спасти с начала июля.

Как передает ТАСС, тело обнаружили на вершине вулкана Ключевская Сопка. 6 июля в службу спасения позвонил турист и сообщил, что у его товарища при восхождении на вершину вулкана отнялись ноги, он потерял сознание. Спасатели тогда не смогли подняться на вершину из-за высокой вулканической активности, схода селевых потоков и камнепада. Посадить вертолет у кратера вулкана тоже не получилось, и поисково-спасательная операция была приостановлена