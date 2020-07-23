Непредвиденные расходы, по данным ВЦИОМ, часто возникают у 8% россиян.

При этом половина опрошенных попадают в такие ситуации редко или никогда. Исследование показало, что тратить средства, которые не планировалось, чаще всего приходится работающим респондентам, оценивающим свое материальное положение как плохое или очень плохое. Большинство опрошенных (72%) получают зарплату дважды в месяц.
2020-07-23T04:08:55+03:00
2020-07-23T04:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 23 июля 2020
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