ЦИК удалил из своего Twitter итоги опроса о многодневном голосовании.

На вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней» 94% респондентов высказались негативно. После этого, как передает телеканал «Дождь» опрос из триттера ЦИК исчез. В Центризбиркоме это пока никак не прокомментировали.
2020-07-23T04:06:24+03:00
2020-07-23T04:06:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 23 июля 2020
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