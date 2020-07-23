ЦИК удалил из своего Twitter итоги опроса о многодневном голосовании.

На вопрос: «Считаете ли вы удобной практику голосования в течение нескольких дней» 94% респондентов высказались негативно. После этого, как передает телеканал «Дождь» опрос из триттера ЦИК исчез. В Центризбиркоме это пока никак не прокомментировали.