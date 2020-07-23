Верх. суд Крыма приступает к рассмотрению дела Рефата Чубарова.

Председатель запрещенного в России меджлиса крымских татар обвиняется в организации массовых беспорядков в Симферополе незадолго до референдума о присоединении полуострова к России шесть лет назад. Чубарова, который

последние годы живет на Украине, будут судить заочно. Как передает ИФ, сегодняшнее заседание пройдет в открытом режиме, однако число слушателей может быть ограничено из-за карантинных мер. На предварительном слушании 17 июля от дела был отстранен адвокат Николай Полозов. Интересы обвиняемого будет пока представлять

адвокат по назначению.