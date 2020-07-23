В Москве в июле уже выпала месячная норма осадков

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, нынешнее лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым. Он также напомнил, что в мае в Москве выпало три нормы осадков, а в июне — 210-215% от нормы.
2020-07-23T03:10:37+03:00
2020-07-23T03:10:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 23 июля 2020
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