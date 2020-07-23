В Москве в июле уже выпала месячная норма осадков

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его мнению, нынешнее лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым. Он также напомнил, что в мае в Москве выпало три нормы осадков, а в июне — 210-215% от нормы.