В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен.

Как рассказал изданию The Independent участник квартета Бьорн Ульвеус, эти композиции планировалось выпустить еще в этом году, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса сделать это не удалось. Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.
2020-07-23T03:09:31+03:00
2020-07-23T03:09:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 23 июля 2020
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