В 2021 году легендарная шведская группа ABBA выпустит пять новых песен.

Как рассказал изданию The Independent участник квартета Бьорн Ульвеус, эти композиции планировалось выпустить еще в этом году, однако из-за технических сложностей и пандемии коронавируса сделать это не удалось. Последний альбом ABBA был выпущен в 1982 году, некоторые неизданные песни были обнародованы в 90-е годы.