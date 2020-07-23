Дональд Трамп утверждает, что США больше всех в мире делает тестов на COVID-19.

По словам президента США, количество сделанных тестов превысило 50 млн. Уровень летальных исходов в Штатах продолжает снижаться, и он будет еще ниже", — заверил Трамп. В прошлом месяце Трамп обещал, что США до конца года будут располагать вакциной и эффективным лекарством от коронавируса. Сейчас США занимают первое место среди всех стран мира по числу заражений коронавирусом и летальным исходам из-за него.