В ВОЗ скептически относятся к успехам некоторых стран в создании вакцины от коронавируса.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в ближайшие месяцы безопасный препарат получить не удастся. По его мнению, завершение всех испытаний и начало массовой вакцинации не следует ожидать ранее первой половины 2021 года при «реалистичном сценарии».