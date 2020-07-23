В ВОЗ скептически относятся к успехам некоторых стран в создании вакцины от коронавируса.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, в ближайшие месяцы безопасный препарат получить не удастся. По его мнению, завершение всех испытаний и начало массовой вакцинации не следует ожидать ранее первой половины 2021 года при «реалистичном сценарии».
2020-07-23T03:05:39+03:00
2020-07-23T03:05:42+03:00
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03:05, 23 июля 2020
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