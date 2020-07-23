В программе компенсаций за отдых внутри страны примут участие все регионы, включая Крым и Кубань.

Об этом говорится в разъяснениях Ростуризма, поступивших в РБК. Программа стартует в начале августа. Деньги будут компенсироваться за туры, которые начинаются до конца года. Кешбэк будет возвращаться туристам на карты «Мир» в течение пяти дней. О новых мерах по поддержке внутреннего туризма накануне рассказал премьер Михаил Мишустин. По его словам, на частичную компенсацию расходов россиян на турпоездки по России правительство решило выделить 15 млрд руб. Сумма возврата составит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от выбранного тура.