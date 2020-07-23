Прокуратура Франции потребовала, чтобы Александр Винник предстал перед судом и оставался до приговора под стражей.

Об этом РИА «Новости» рассказал источник в прокуратуре. Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. Он был задержан в этой стране в июле 2017 года по запросу США по обвинению в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу. В январе Винник был доставлен во Францию, которая также добивалась выдачи россиянина.
2020-07-23T02:11:21+03:00
2020-07-23T02:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 23 июля 2020
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