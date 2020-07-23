США могут потребовать от КНР закрыть и другие диппредставительства в Штатах.

Этого не исключил американский президент Дональд Трамп. Ранее МИД Китая назвал политической провокацией требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне. До этого Трамп подписал закон о привлечении властей Китая к ответственности за действия, ликвидирующие автономию Гонконга. Позже в китайском МИД заявили, что американское правительство разжигает ненависть в отношении КНР.