В Киеве утверждают, что передали списки людей для обмена.

Как сообщает офис президента Украины представители страны в трехсторонней контактной группе теперь ожидают ответного шага со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.