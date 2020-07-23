В Киеве утверждают, что передали списки людей для обмена.

Как сообщает офис президента Украины представители страны в трехсторонней контактной группе теперь ожидают ответного шага со стороны самопровозглашенных республик Донбасса. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР — 20.
2020-07-23T02:09:00+03:00
2020-07-23T02:09:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:09, 23 июля 2020
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