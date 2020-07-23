РБК и «Коммерсант» сообщают об увольнении из СК следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова.

По сведениям изданий, он подал рапорт в связи с выслугой лет и руководство его удовлетворило. Ранее СК возбудил против него самого дела о взятке, но Генпрокуратура его отменила. Руслан Миниахметов вел дело генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, а также дело «Кировлеса». По информации «Коммерсанта», после задержания и освобождения, следователь вернулся на работу, однако к расследованию уголовных дел его не допустили.
2020-07-23T02:06:19+03:00
2020-07-23T02:06:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 23 июля 2020
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