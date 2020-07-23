Пресненский суд Москвы проведет предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова 29 июля.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что дело о смертельном ДТП с российским актером рассмотрит судья Елена Абрамова. До этого она вела дела экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
2020-07-23T02:05:17+03:00
2020-07-23T02:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:05, 23 июля 2020
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