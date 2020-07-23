Пресненский суд Москвы проведет предварительное слушание по делу актера Михаила Ефремова 29 июля.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, предварительное слушание пройдет в закрытом режиме. Ранее сообщалось, что дело о смертельном ДТП с российским актером рассмотрит судья Елена Абрамова. До этого она вела дела экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко и футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.