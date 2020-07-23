МВД предложило сократить до 10 дней расследование преступлений, совершенных «в условиях очевидности».

По сведениям Ъ, соответствующий законопроет распространяется на случаи, когда, например, преступник пойман с поличным при свидетелях и тогда полиция может не допрашивать свидетелей или проводить экспертизы. Закон не предполагает согласия на особый порядок разбирательства у заявителя или обвиняемого, но они могут его обжаловать. Источники издания сообщили, что Генпрокуратура подготовила отрицательный отзыв на законопроект
2020-07-23T02:04:17+03:00
2020-07-23T02:04:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:04, 23 июля 2020
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