МВД предложило сократить до 10 дней расследование преступлений, совершенных «в условиях очевидности».

По сведениям Ъ, соответствующий законопроет распространяется на случаи, когда, например, преступник пойман с поличным при свидетелях и тогда полиция может не допрашивать свидетелей или проводить экспертизы. Закон не предполагает согласия на особый порядок разбирательства у заявителя или обвиняемого, но они могут его обжаловать. Источники издания сообщили, что Генпрокуратура подготовила отрицательный отзыв на законопроект