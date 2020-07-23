Исаак Калина покинул должность главы департамента образования столицы.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, новым главой департамента назначен Александр Молотков. Калина руководил департаментом образования последние десять лет. У себя во «Вконтакте» мэр уточнил, что утвердил Калину в должности своего советника.
2020-07-23T01:10:59+03:00
2020-07-23T01:11:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 23 июля 2020
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