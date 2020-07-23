Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о тех россиянах, кто до конца года проведёт отпуска в российских регионах. В зависимости от стоимости выбранного тура, турист сможет вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Всего на эти цели правительство пообещало выделить 15 млрд руб. Обязательное условие туристического кешбэка — оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир».