Правительство компенсирует гражданам часть расходов на отдых

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о тех россиянах, кто до конца года проведёт отпуска в российских регионах. В зависимости от стоимости выбранного тура, турист сможет вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Всего на эти цели правительство пообещало выделить 15 млрд руб. Обязательное условие туристического кешбэка — оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир».
2020-07-23T01:05:56+03:00
2020-07-23T01:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 23 июля 2020
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