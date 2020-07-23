Минэнерго предложило снять запрет на импорт бензина досрочно.

Проект соответствующего постановления правительства появился на федеральном сайте проектов нормативных документов. Как передает РБК, документ пока без даты и вступит в силу со дня его подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным. В пояснительной записке к проекту указано, что запрет следует снять из-за восстановления спроса на нефть и нефтепродукты внутри страны. Минэнерго также приводит данные о росте производства бензина в стране: в июне оно превысило 3 млн т, что на 32% выше уровня мая. Запрет был введен в конце мая для обеспечения энергетической безопасности страны и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.