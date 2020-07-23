Футбольный клуб «Краснодар» получил право выступить в Лиге чемпионов

По итогам завершающего тура Российской премьер-лиги кубанская команда заняла третье место в турнирной таблице. «Краснодар» разгромил грозненский «Ахмат» со счетом 4:0 в домашнем матче. Помимо «Краснодара», в следующем сезоне Лиги чемпионов сыграют чемпион страны петербургский «Зенит» и ставший вторым московский «Локомотив». Оба клуба стартуют в турнире с группового этапа. Московский ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице. Армейцы сыграют в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне. В заключительном туре столичная команда обыграла дома «Тамбов» со счетом 2:0.

