Президент США по данным журнала Forbes зарабатывает на своей предвыборной кампании

Речь идёт о миллионах долларов.

Различные организации, связанные как с предвыборным штабом Дональда Трампа, так и с республиканской партией, от которой он выдвигается, на постоянной основе пользуются услугами бизнес-империи действующего президента. Получается, что пожертвования, которые собирают на его кампанию, почти напрямую идут в карман хозяина Белого дома,— пишет американский журнал Forbes. По подсчётам издания, с момента вступления президента в должность доходы одной только компании Trump Organisation, которая занимается отелями, гольф-клубами и недвижимостью, составили как минимум шесть миллионов девятьсот тысяч долларов.

Forbes приводит несколько примеров такого заработка. Так, по его данным, Национальный комитет республиканской партии платит сотни тысяч долларов за аренду помещения в нью-йоркском небоскрёбе Trump tower, а предвыборный штаб президента переводил деньги его же организациям за юридические консультации, бронирование авиабилетов и многие другие услуги. В издании подчеркивают, что подобное происходит не только в Нью-Йорке, но и во Флориде, Лас Вегасе, Нью-Джерси и других штатах.

Впервые Forbes писал о таких доходах Трампа в конце 2018-ого года. Тогда его представители утверждали, что подобные сделки совершались в рамках закона.

Также в Forbes отмечают, что сам Дональд Трамп ничего не потратил на свою предвыборную кампанию.