Суд в Петрозаводске приговорил к 3,5 годам лишения свободы историка, исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева

Главу карельского «Мемориала «судья Александр Мерков признал виновным в насилии над приемной несовершеннолетней дочерью. В то же время он оправдал Дмитриева по трем другим статьям: изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Сам Дмитриев вины не признает.

Даже если предположить, что обвинения в адрес Дмитриева правдивы, политика государства в отношении исторического прошлого делает невозможным непредвзятое рассмотрение его дела, сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Олег Кашин.

Сторонники Дмитриева уверены, что его дело политически мотивировано. По словам его адвоката, с учетом срока, который историк провел под стражей, он может выйти на свободу уже в ноябре.