Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса

Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, сказал сегодня глава ведомства Михаил Мурашко. Первая отечественная вакцина, по его словам, уже показала себя как эффективный и безопасный препарат. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, объявил на выступлении в Госдуме, что четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность. По двум из них испытания находятся на финальной стадии.
2020-07-22T23:04:41+03:00
2020-07-22T23:04:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680671-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...