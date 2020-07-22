Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса

Параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, сказал сегодня глава ведомства Михаил Мурашко. Первая отечественная вакцина, по его словам, уже показала себя как эффективный и безопасный препарат. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин, объявил на выступлении в Госдуме, что четыре вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность. По двум из них испытания находятся на финальной стадии.