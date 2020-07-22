В России запретят продавать несовершеннолетним кальяны и электронные сигареты, известные как вейпы

Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в третьем и окончательном чтении. Он также ограничивает использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Авторы законопроекта считают, что подобные устройства могут подтолкнуть несовершеннолетних к курению обычных сигарет. Также закон вводит запрет на курение в коммунальных квартирах.
2020-07-22T23:04:20+03:00
2020-07-22T23:04:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 22 июля 2020
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