В России запретят продавать несовершеннолетним кальяны и электронные сигареты, известные как вейпы

Соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в третьем и окончательном чтении. Он также ограничивает использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Авторы законопроекта считают, что подобные устройства могут подтолкнуть несовершеннолетних к курению обычных сигарет. Также закон вводит запрет на курение в коммунальных квартирах.