Китайский МИД пожаловался на угрозы в адрес сотрудников посольства страны в Вашингтоне. Неизвестные угрожали организовать взрыв и убийства, говорят во внешнеполитическом ведомстве. Там считают это последствиями политики США в отношении Пекина. Ранее стало известно, что Белый дом потребовал от руководства КНР закрыть китайское генконсульство в Техасе. В Госдепартаменте объяснили это желанием защитить американскую интеллектуальную собственность. Штаты ожидают, что в ответ в Китае будет закрыто американское консульство в Ухани.