Китайский МИД пожаловался на угрозы в адрес сотрудников посольства страны в Вашингтоне. Неизвестные угрожали организовать взрыв и убийства, говорят во внешнеполитическом ведомстве. Там считают это последствиями политики США в отношении Пекина. Ранее стало известно, что Белый дом потребовал от руководства КНР закрыть китайское генконсульство в Техасе. В Госдепартаменте объяснили это желанием защитить американскую интеллектуальную собственность. Штаты ожидают, что в ответ в Китае будет закрыто американское консульство в Ухани.
2020-07-22T23:04:07+03:00
2020-07-22T23:04:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 22 июля 2020
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