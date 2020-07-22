Московские полицейские выписали около 94 тысячи штрафов за нарушение ограничительных мер с начала пандемии

Об этом в эфире «Эха» сказал руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Самым массовым нарушением, по его словам, был выход из дома вопреки карантинным требованиям. Речь идет о больных коронавирусной инфекцией и тех, кто с ними проживает, а также больных ОРВИ и тех, кто с ними контактировал. Ранее президентский Совет по правам человека предложил отменить штрафы, выписанные в период действия ограничительных мер.
2020-07-22T23:03:05+03:00
2020-07-22T23:03:05+03:00
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Эксклюзив Эха 23:03, 22 июля 2020
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