Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал иск к местному изданию «Свободный взгляд»

Он требует миллион рублей из-за критических статей главного редактора Мадины Сагеевой, следует из сведений на сайте Ленинского суда Владикавказа. В частности, Битаров считает , что главный редактор независимой газеты распространяет о нём негативную информацию. Он требует, чтобы суд обязал ответчика удалить статьи с критикой. Сагеева сказала интернет-изданию «Кавказ.Реалии», что ко всем утверждениям в ее публикациях есть документальные доказательства.
2020-07-22T23:02:48+03:00
2020-07-22T23:02:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 22 июля 2020
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