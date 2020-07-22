Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подал иск к местному изданию «Свободный взгляд»

Он требует миллион рублей из-за критических статей главного редактора Мадины Сагеевой, следует из сведений на сайте Ленинского суда Владикавказа. В частности, Битаров считает , что главный редактор независимой газеты распространяет о нём негативную информацию. Он требует, чтобы суд обязал ответчика удалить статьи с критикой. Сагеева сказала интернет-изданию «Кавказ.Реалии», что ко всем утверждениям в ее публикациях есть документальные доказательства.