Адвокаты Ивана Сафронова говорят, что ФСБ скрывает, в связях с кем из чешской разведки обвиняют их подзащитного

Адвокаты журналиста Ивана Сафронова говорят, что ФСБ скрывает, в связях с кем из чешской разведки обвиняют их подзащитного. Как пояснил агентству «Интерфакс» один из защитников, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, Сафронов также пока не понимает, какие именно сведения могли быть интерпретированы следствием как государственная тайна. По словам адвоката, в некоторых СМИ в связи с этим делом упоминается имя Мартина Лариша. Однако, если органы действительно имеют в виду его, тогда им нужно раскрыть, о чем именно идет речь, добавил защитник. В таком случае сторона защиты сможет что-либо объяснить. Иван Сафронов арестован по делу о государственной измене. Он вины не признает.