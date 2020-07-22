Меры безопасности в московском транспорте, которые вводили из-за коронавируса, сохранят на несколько лет. Этого не исключает вице-мэр Максим Ликсутов. Он напомнил, что пока специалисты не исключают второй волны заболеваемости. Власти готовят стратегию развития общественного транспорта. Изменения в первую очередь будут связаны с тем, чтобы подготовиться к экстренным ситуациям наподобие эпидемии, приводит слова Ликсутова агентство ТАСС.
2020-07-22T22:32:40+03:00
2020-07-22T22:32:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680655-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...