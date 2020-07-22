Россия и Турция договорились создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии

Москва и Анкара поддерживают в североафриканском государстве две противостоящие друг другу силы. Как сказали в российском МИДе, дипломаты договорились с турецкими коллегами провести следующий раунд переговоров в Москве. Вчера и сегодня консультации проходили в Анкаре. Участники переговоров также отметили, что конфликт в Ливии не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса.