Россия и Турция договорились создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии

Москва и Анкара поддерживают в североафриканском государстве две противостоящие друг другу силы. Как сказали в российском МИДе, дипломаты договорились с турецкими коллегами провести следующий раунд переговоров в Москве. Вчера и сегодня консультации проходили в Анкаре. Участники переговоров также отметили, что конфликт в Ливии не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса.
2020-07-22T22:32:07+03:00
2020-07-22T22:32:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 22 июля 2020
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