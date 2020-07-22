Интернет-издание «МБХ медиа» пишет, что Росгвардия планирует закупить 47 иностранных аппаратов ИВЛ. В основном производства США, Швейцарии или Германии. Такие документы журналисты обнаружили на портале госзакупок. Согласно документации, по 16 аппаратов планируется закупить в главный военный клинический госпиталь Росгвардии в Подмосковье и в первый военный госпиталь в Новочеркасске, еще 15 устройств хотят направить в пятый военный клинический госпиталь в Екатеринбурге. Подрядчик должен будет поставить устройство до 15 октября.