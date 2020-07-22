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22:30, 22 июля 2020

Башкирское управление Роспотребнадзолра зафиксировало резкий рост заболеваемости «внебольничной пневмонией»

Башкирское управление Роспотребнадзолра зафиксировало резкий рост заболеваемости т.н. «внебольничной пневмонией». За вторую неделю июля число заболевших увеличилось в шесть раз, сказал глава регионального отделения Евгений Степанов.

В Санкт-Петербурге, как передает интернет-издание «Фонтанка», органы статистики зафиксировали резкое увеличение смертности и числа внебольничных пневмоний с января по май. Общее число заболевших, как подсчитали журналисты, увеличилось в 10 раз по сравнению с прошлым годом.



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