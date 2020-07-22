Российские власти пообещали вернуть часть затрат тем людям, которые собираются заняться внутренним туризмом

На возвращение денег можно будет рассчитывать уже в этом году. Правительство обещает возместить туристам от пяти до пятнадцати тысяч рублей за поездки по России. Окончательная сумма денег будет зависеть от стоимости тура, — объявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, всего на это выделили пятнадцать миллиардов рублей.

В свою очередь руководитель Ростуризма Зарина Догузова сказала, что в программе примут участие все российские регионы. Она отметила, что точной даты начала продаж туров по этой акции еще нет, но начнутся они уже в августе. По ней можно будет купить поездки на различные даты до конца года.

Также, по словам Догузовой, максимальную возможную сумму возмещения средств, то есть пятнадцать тысяч рублей, смогут получить те граждане, которые потратят на тур более семидесяти пяти тысяч. При этом, в акции смогут принять участие только владельцы платёжных карт «МИР».

Ранее агентство «Интерфакс» также писало, что для затраты на тур возместят только тем, чей тур длится не менее пяти ночей. Еще по его данным, возврат средств должен будет занять от пяти минут до пяти дней.