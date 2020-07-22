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Эксклюзив Эха 22:06, 22 июля 2020

В отставку отправлен глава департамента образования Москвы Исаак Калина, который занимал этот пост 10 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу столичного департамента образования и науки Исаака Калину. В документе, размещенном на сайте столичной мэрии, уточняется, что Калина освобожден от должности «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу». В ноябре Калине исполнится 70 лет.

Вряд ли поводом увольнения стало недовольство его работой, Калина идеально соответствовал устремлениям Собянина, он добился «абсолютной и полной управляемости на всех уровнях системы». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» учитель, ведущий «Эха Москвы» Алексей Кузнецов. «Не думаю, что в команде Калины найдется много людей столь же эффективных, как был руководитель московского образования, как там понимают эту эффективность. Главный итог почти десятилетия Калины в качестве главы департамента заключение в достижении абсолютной, полной, без единой трещинки управляемости на всех уровнях этого сложного и большого института», — отметил он. На сегодняшний день, по словам Кузнецова, Департамент образования «держит в руках нити, которые идут в определенные школы, детсады», что хорошо позволяет управлять и достигать любого результата, не выходя из кабинета на Семеновской площади.

«Любой результат для отчета, для демонстрации. Московская система образования превратилась в гигантский шоу-рум. Одно крупное дорогостоящее мероприятие меняет другое, один мыльный пузырь сменяется другим, проводятся какие-то фестивали. Все это создает впечатление эффективной работы. Но за всем этим стоит административная манера управления, и это, конечно, убивает то немногочисленное живое, что в московском образовании еще было. Школы все больше и больше превращаются в помесь фабрики и какой-то лаборатории», — отметил ведущий.
Кузнецов предположил, что преемник Калины продолжит его линию преобразований.

«Что касается преемника, трудно что-либо сказать о нем. Но если посмотреть на официальную биографию, которая есть на сайте мэрии, это, думаю, продолжение всего того же — это профессиональный управленец. Он никогда не работал ни в одном образовательном учреждении. Единственное образование, которое у него есть, это некий курсы для управленцев образовательных учреждений», — сказал Алексей Кузнецов.



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