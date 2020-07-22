Историк Юрий Дмитриев уже в ноябре может выйти на свободу

К этому времени истечет его срок наказание с учетом того времени, которое глава карельского «Мемориала» провел под арестом, сказал его адвокат Виктор Ануфриев. Сегодня судья Петрозаводского суда Александр Мерков приговорил Дмитриева к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. Сам историк вины не признает. Судья оправдал его по статьям о детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

Этот приговор необоснованно суров для пожилого человека с целым рядом заболеваний, но мягок для той статьи, по которой его судили, — сказала «Эху» член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Она считает, что это показатель невиновности Дмитриева.

Тем временем бывшая приемная дочь Дмитриева останется жить с родной бабушкой, передает агентство ТАСС. Историк лишился права быть опекуном несовершеннолетних, пояснил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.