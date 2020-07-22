Избирательный штаб президента США Дональда Трампа использовала фотографию Евромайдана в Киеве для агитации. Команда главы Белого дома таким образом проиллюстрировала хаос и насилие, которыми, по словам сотрудников штаба, сопровождаются нынешние демонстрации против полицейского произвола в американских городах. Как пишет газета The New York Times, штаб Трампа не в первый раз использует фото— и видеоматериалы, снятые в других странах.
2020-07-22T21:33:40+03:00
2020-07-22T21:33:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680637-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:33, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...