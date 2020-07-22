Госдума разрешила родителям получать информацию о здоровье детей-подростков. Сегодня депутаты приняли в третьем, окончательном чтении, соответствующий законопроект. Авторы документа говорят, что по закону родители обязаны заботиться о здоровье своих детей. Однако законные представители тех несовершеннолетних, кому уже исполнилось 15 лет, не имели доступа к сведениям о состоянии здоровья их собственных детей.

