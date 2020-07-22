Московская полиция задержала подозреваемую в убийстве преподавателя ВГИКа Иды Щур. Это подтверждает управление МВД по столице. О личности предполагаемого убийцы и мотивах пока не сообщается. Тело 90-летней сотрудницы Института кинематографии обнаружили несколько дней назад в ее квартире на Кутузовском проспекте. По словам следователей, на теле было обнаружено множество колото-резаных ранений.
2020-07-22T21:33:09+03:00
2020-07-22T21:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 22 июля 2020
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