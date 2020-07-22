Московская полиция задержала подозреваемую в убийстве преподавателя ВГИКа Иды Щур. Это подтверждает управление МВД по столице. О личности предполагаемого убийцы и мотивах пока не сообщается. Тело 90-летней сотрудницы Института кинематографии обнаружили несколько дней назад в ее квартире на Кутузовском проспекте. По словам следователей, на теле было обнаружено множество колото-резаных ранений.