Движение на Сокольнической ветке московского метро было приостановлено этим вечером

Это связано с тем, что на станции «Красные ворота» пассажир упал на рельсы, передает агентство «Интерфакс». В руководстве метро сказали, что нет движения поездов от «Комсомольской» до «Парка культуры». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Упавший на пути пассажир погиб.

Сейчас движение уже восстановлено.