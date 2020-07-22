Чуть меньше половины россиян, согласно исследованию ВЦИОМ, довольны своей жизнью

«Отчасти» текущее положение дел устраивает треть опрошенных. Примерно каждый четвёртый, согласно данным на сайте центра, говорил, что его жизнь «совершенно не устраивает». И каждый пятый российский гражданин верит, что через год станет лучше. В то же время примерно половина считает, что и в следующем году ничего не изменится. За прошедшие три года, как отмечает интернет-издание «Фонтанка», вдвое уменьшилось число россиян, которые считают экономическую ситуацию в стране хорошей. С 19 % в 2017 году до 9 % сегодня.