Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку лучше, чем годом раньше, говорят чиновники. Число участников с результатом от 81 до 100 баллов выросло, средний балл составил 71,6, доля «двоечников» сократилась, сказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Не сдали экзамен чуть более 1% участников. Единые госэкзамены в этом году сдают те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из-за пандемии коронавируса и перевода школ на дистанционное обучение, школьникам выдавали аттестаты без проведения экзаменов.