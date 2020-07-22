Выпускники написали ЕГЭ по русскому языку лучше, чем годом раньше, говорят чиновники. Число участников с результатом от 81 до 100 баллов выросло, средний балл составил 71,6, доля «двоечников» сократилась, сказали в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Не сдали экзамен чуть более 1% участников. Единые госэкзамены в этом году сдают те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Из-за пандемии коронавируса и перевода школ на дистанционное обучение, школьникам выдавали аттестаты без проведения экзаменов.
2020-07-22T21:03:06+03:00
2020-07-22T21:03:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 22 июля 2020
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