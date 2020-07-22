Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу департамента образования и науки столицы Исаака Калину. В указе главы города говорится, что Калина освобожден от должности по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу. Его заместитель Александр Молотков назначен новым руководителем ведомства. Калина руководил департаментом почти 10 лет.