Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу департамента образования и науки столицы Исаака Калину. В указе главы города говорится, что Калина освобожден от должности по собственной инициативе, в связи с переходом на другую работу. Его заместитель Александр Молотков назначен новым руководителем ведомства. Калина руководил департаментом почти 10 лет.
2020-07-22T21:02:50+03:00
2020-07-22T21:02:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 22 июля 2020
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