Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Это связано с нападением на съемочную группу «Первого канала» в Портленде во время акции протеста, передает агентство ТАСС. Сегодня же возмущение по поводу инцидента выразили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва ждет от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности сотрудников российских СМИ. Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.
2020-07-22T21:02:11+03:00
2020-07-22T21:02:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 22 июля 2020
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