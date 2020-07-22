Российское посольство в США направило в Госдепартамент ноту протеста

Это связано с нападением на съемочную группу «Первого канала» в Портленде во время акции протеста, передает агентство ТАСС. Сегодня же возмущение по поводу инцидента выразили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва ждет от американских властей исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности сотрудников российских СМИ. Как рассказали в редакции канала, н съемочную группу напали «люди в камуфляже». По предварительной информации, речь идет о сотрудниках полиции.