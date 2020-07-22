Владимирский губернатор Владимир Сипягин рассказал, что один из врачей в его регионе повторно заразился коронавирусом. До этого медработник переболел два месяца назад, добавил глава области. Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России. В свою очередь в пресс-службе губернатора пояснили агентству ТАСС, что дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу. Специалисты Минздрава объясняют, что повторное заражение коронавирусной инфекцией встречается редко и может быть связано с особенностями иммунной системы конкретного человека.