СК России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Следственный комитет России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. До этого в отношении него глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Однако Генпрокуратура признала такое решение Бастыркина незаконным и необоснованным, уволился с работы. Отставка, по данным источника издания, была по собственному желанию в связи с выслугой лет.
2020-07-22T20:31:55+03:00
2020-07-22T20:33:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680615-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...