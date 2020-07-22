СК России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов

Следственный комитет России, по сведениям газеты «КоммерсантЪ», покинул следователь по особо важным делам Руслан Миниахметов. До этого в отношении него глава ведомства Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Однако Генпрокуратура признала такое решение Бастыркина незаконным и необоснованным, уволился с работы. Отставка, по данным источника издания, была по собственному желанию в связи с выслугой лет.