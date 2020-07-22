В отставку отправлен глава Департамента образования Москвы Исаак Калина

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе говорится, что глава департамента принял решение уйти сам, в связи с переходом на другую работу. Возглавил департамент заместитель Калины Александр Молотков. Исаака Калина руководил образовательной системой столицы 10 лет.
2020-07-22T20:31:22+03:00
2020-07-22T20:31:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 22 июля 2020
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