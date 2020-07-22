В отставку отправлен глава Департамента образования Москвы Исаак Калина

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. В документе говорится, что глава департамента принял решение уйти сам, в связи с переходом на другую работу. Возглавил департамент заместитель Калины Александр Молотков. Исаака Калина руководил образовательной системой столицы 10 лет.