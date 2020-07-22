Сергей Собянин освободил руководителя департамента образования Исаака Калину от занимаемой должности

Исаак Калина, с осени 2010 года возглавлявший департамента образования Москвы (позже — департамент образования и науки), освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ в среду подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе, размещенном на сайте столичной мэрии уточняется, что Калина освобожден от должности «по собственной инициативе в связи с переходом на другую работу».
2020-07-22T20:09:47+03:00
2020-07-22T20:11:26+03:00
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20:09, 22 июля 2020
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