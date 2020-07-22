Карельский историк Юрий Дмитриев до своего освобождения останется в петрозаводском СИЗО, считает его адвокат

По подсчетам защитника Виктора Ануфриева, срок наказания для главы карельского «Мемориала» истекает в середине ноября. Судья Александр Мерков приговорил сегодня историка к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в насилии над приемной дочерью. При этом он оправдал его по статьям о развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. Прокуратура проси ла о 15 годах лишения свободы. Сам Дмитриев вины не признает.
2020-07-22T20:05:17+03:00
2020-07-22T20:05:17+03:00
https://echo.msk.ru/news/2680607-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 22 июля 2020
Загрузка комментариев...